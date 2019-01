Sorriso Roma, De Rossi torna ad allenarsi in gruppo

Arrivano buone notizie per la Roma di Di Francesco: Daniele De Rossi torna in gruppo, smaltito l'infortunio subito lo scorso 28 ottobre.

Arriva finalmente una buona notizia dall'infermeria della Roma: Daniele De Rossi ha messo alle spalle l'infortunio subito lo scorso 28 ottobre contro il Napoli, il centrocampista giallorosso è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Un recupero fondamentale per Di Francesco, che potrà nuovamente contare sull'esperienza di De Rossi in un momento delicato della stagione. Non è ancora certo se l'allenatore deciderà di convocare il centrocampista italiano per il prossimo turno di campionato sul difficile campo dell'Atalanta.

Lavoro individuale in palestra invece per Juan Jesus, Perotti, Mirante e Fazio, quest'ultimo alle prese con un attacco influenzale. Solo terapie per Cengiz Under, finito ai box a causa della lesione al retto femorale rimediata nel match contro il Torino.