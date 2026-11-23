Come vedere Slovan Bratislava-Real Betis con una VPN

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Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 National Football Stadium

Lo Slovan Bratislava ospita il Real Betis in Champions League al National Football Stadium di Bratislava. È una sfida della fase campionato tra una squadra che lotta per restare nella competizione e un'altra con serie ambizioni di andare avanti.

Lo Slovan attraversa un momento difficile in Europa. Nell'ultima partita di Champions League ha perso 4-0 contro il LASK, un risultato che lo ha lasciato all'ultimo posto in classifica.

In campionato, la squadra di Yaya Toure ha avuto un rendimento più stabile. Il 21 novembre ha vinto 1-0 in trasferta contro il Ruzomberok in 1. Liga, dopo aver pareggiato 2-2 con il Trencin.

Il Betis arriva in Slovacchia in condizioni discrete sotto la guida di Manuel Pellegrini. Nel fine settimana ha pareggiato 1-1 contro il Siviglia nell'El Gran Derbi: Antony lo ha portato in vantaggio, prima del pareggio di Kike Salas nel recupero.

Il risultato ha prolungato una buona serie, che comprende le vittorie contro Navalcarnero, Elche e Malaga. L'unica sconfitta nelle ultime cinque partite è arrivata in Europa, per 2-1 contro il Borussia Dortmund.

Il Betis è undicesimo nella classifica di Champions League e vuole dare continuità al proprio momento positivo. Per ottenere un risultato, lo Slovan dovrà migliorare nettamente rispetto alla prestazione contro il LASK.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sul canale TV e sulla diretta streaming di Slovan Bratislava-Real Betis. Aggiorneremo questa pagina non appena saranno confermati i dettagli della trasmissione.

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