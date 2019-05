Serie D: il Cesena è promosso in C, spareggi per Modena e Avellino

Pareggiando a Giulianova, il Cesena festeggia la promozione in Serie C. Modena allo spareggio con la Pergolettese, Avellino col Lanusei.

Missione compiuta. A un anno dal fallimento e dalla dolorosa esclusione dall'élite del calcio italiano, il Cesena è tornato. E, grazie al pareggio ottenuto sul campo del Giulianova, può festeggiare immediatamente la promozione in Serie C.

I romagnoli hanno chiuso sull'1-1 in Abruzzo, passando in vantaggio grazie a una rete di Danilo Alessandro e venendo raggiunti già alla mezz'ora del primo tempo da Tozzi Borsoi. Un pari che consente al Cesena di rimanere definitivamente a +3 sul Matelica, la principale inseguitrice, fermata sull'1-1 in casa dall'Isernia. La festa può cominciare.

Non è andata allo stesso modo a un'altra piazza storica del calcio italiano: il Modena ha battuto il San Marino per 1-0, ma la Pergolettese ha espugnato per 2-1 il campo del Sasso Marconi. Le due contendenti, che hanno chiuso il girone D appaiate a quota 73, dovranno dunque disputare uno spareggio, con data e luogo ancora da stabilire.

Medesimo discorso per l'Avellino, che sognava di tornare direttamente in Serie C ma dovrà disputare uno spareggio con il piccolo Lanusei, club di una cittadina sarda di appena 5000 abitanti. Gli irpini hanno vinto agevolmente a Latina, ma gli avversari si sono imposti in pieno recupero sul campo della Lupa . La promozione si deciderà in gara secca.

Se il Cesena può dunque far già festa, Modena e Avellino dovranno attendere ancora per raggiungere in Serie C altri club storici del nostro calcio: il Bari in primis, ma anche il Lecco e il Como, tutti promossi nelle scorse settimane.