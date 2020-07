Dalla Serie C al successo nella musica: il passato da calciatore di Ketra

Il suo nome, Fabio Clemente , dirà probabilmente poco ai più, ma le cose cambiano decisamente se viene citato quello d’arte, ovvero Ketra e se viene poi accostato magari a quello di Takagi.

Fabio Clemente, insieme ad Alessandro Merli , forma appunto il gruppo Takagi & Ketra e insieme sono due tra i produttori discografici più importanti del panorama musicale italiano.

Si sono conosciuti nel 2014, sono partiti da ‘ Nu Juorno buono ’, pezzo che Rocco Hunt ha portato al trionfo nella sezioni 'Giovani' a Sanremo nello stesso anno e da lì non si sono più fermati. Molti dei pezzi più famosi e ballati degli ultimi anni portano la loro firma ( L’esercito del selfie e Amore e Capoeira sono solo tra i brani più noti tra quelli pubblicati), ma se della loro carriera da artisti molto si conosce, non molti probabilmente sapranno che Ketra, prima di avere successo nella musica, è stato anche un calciatore.

A svelarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata nel 2019 al ‘Corriere della Sera’.

La sua carriera da calciatore è stata suddivisa dalle tappe vissute alla Viterbese , al Pisa (qui ha anche subito un grave infortunio) ed al Lanciano .

A raccontare cosa l’ha spinto ad allontanarsi dal calcio per avvicinarsi alla musica, è stato proprio Ketra a ‘Sportweek’.

“Ho cominciato nelle giovanili della Vastese, poi giovanissimi nazionali nel e infine la Serie C con Viterbese, Pisa e Lanciano. Ho giocato anche nella Nazionale Under 16 di Rosario Rampanti. Nel periodo a Pisa mi sono fatto male al ginocchio e da lì è stata una parabola discendente. Nel calcio uno su un milione ce la fa: è una vita di sacrifici per arrivare in alto, quando gli amici escono il sabato sera tu vai a dormire pesto così da essere fresco per la partita. Ci vogliono tenacia, costanza e soprattutto testa. Io preferivo scappare dal convitto per andare a ballare hip hop. Mi ha sempre attirato più la musica che il calcio, in fondo. Era un sogno, ma mai avrei immaginato di poter arrivare dove sono ora”.