Serie B, Chievo-Empoli 1-1: finisce in parità tra le favorite

Tra Chievo ed Empoli accade tutto nel primo tempo: Dezi firma il vantaggio, Djordjevic pareggia. Toscani momentaneamente primi da soli.

Il big match della seconda giornata di Serie B si conclude senza vincitori né vinti. Al Bentegodi ed , due delle tre formazioni retrocesse dalla al termine della scorsa stagione, devono accontentarsi dell'1-1.

Le due reti arrivano entrambe prima dell'intervallo: al 32' Dezi porta in vantaggio l'Empoli con un gran destro al volo che va ad infilarsi nell'angolo opposto, mentre 9 minuti più tardi è Djordjevic a firmare il goal del pareggio con una bella girata mancina su cross di Brivio.

Nel complesso si tratta di un pareggio giusto, perché entrambe le formazioni creano i presupposti per la vittoria. Clamorosa, in questo senso, è una palla goal sprecata dallo stesso Djordjevic, che a un quarto d'ora dal termine spara alto davanti al portiere.

Con questo pareggio l'Empoli sale momentaneamente in testa alla classifica di Serie B con 4 punti, ovviamente in attesa che si completi il turno. Primo punto invece per il Chievo, che all'esordio aveva perso a .

SERIE B, 1ª GIORNATA

CHIEVO-EMPOLI 1-1 [32' Dezi (E), 41' Djordjevic (C)]

BENEVENTO-CITTADELLA [sabato ore 18]

SPEZIA-CROTONE [sabato ore 18]

COSENZA-SALERNITANA [sabato ore 21]

CREMONESE-VIRTUS ENTELLA [sabato ore 21]

LIVORNO-PERUGIA [sabato ore 21]

TRAPANI-VENEZIA [sabato ore 21]

JUVE STABIA-PISA [sabato ore 21]

PESCARA-PORDENONE [domenica ore 18]

FROSINONE-ASCOLI [domenica ore 21]