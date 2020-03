Scudetto 2019/2020 con i playoff? I campionati mondiali che li adottano

La Serie A potrebbe essere decisa con i playoff: vediamo i più svariati modelli che determinano lo Scudetto grazie ad una seconda fase.

, e sport italiano organizzato a livello nazionale, fermo fino al 3 aprile. Il decreto governativo per contrastare l'epidemia di coronavirus covid-19 è in atto da qualche giorno, con conseguenti, enormi, dubbi sul proseguo della stagione calcistica. Ad aprile si riprenderà? Le gare verranno recuperate più avanti al posto dell'Europeo? Tante questioni, nessuna risposta. Una delle opzioni al vaglio per decidere la corsa Scudetto è quella di indire i playoff, modo straordinario in caso non si abbia il tempo di recuperare le gare. Un sistema che in giro per il mondo è prassi.

Se i grandissimi tornei europei e sudamericani prevedono una stagione regolare e definitiva, senza il bisogno di disputare i playoff, ci sono comunque tantissime nazioni, molte di più rispetto a quanto ci si aspetta, che adottano gare supplementari per decidere il titolo nazionale.

Ognuno ha le proprie norme, interessanti e svariate: nel metterle insieme, abbiamo fatto il parallelo con l'attuale classifica di Serie A, per mostrare cosa accadrebbe con la graduatoria italiana pre-stop.

MODELLO NORD-AMERICANO

Il campionato più importante al mondo ad adottare i playoff per decidere il campione finale è senza dubbio la lega nord-americana. Come la NBA, l'NFL e il resto dei grandi sport statunitensi e canadesi, anche il soccer non ha voluto cambiare seguendo la scia di Premier League, , Serie A e , continuando ancora oggi a puntare tutto sulle gare post campionato regolare.

Come noto le squadre sono divise in due conference, la Western e la Eastern, a seconda della loro posizione geografica negli o in Canada. Dopo le 34 partite di ognuno dei due tornei, a seconda della classifica finale, le prime sette squadre accedono ai playoff. La prima in graduatoria approda ai quarti, le squadre dalla seconda alla settima disputano un turno preliminare: 2ª contro la 7ª, la 3ª la 6ª e la 4ª la 5ª. Le due vincenti di ogni playoff conference si incontrano per la finale.

Serie A 2019/2020 col modello nord-americano per i playoff: ai quarti, - , - , -

MODELLO LIGA MESSICANA

Leggermente diverso da quello dei vicini nord-americani, il torneo messicano, che conta di una sola classifica e non di due con squadre separate dalla posizione geografica, prevede che le prime otto classificate della stagione regolare approdino ai playoff per determinare il campione. La 1ª classificata affronta l'8ª, la 2ª la 7ª, la 3ª la 6ª e la 4ª la 5ª: quarti, semifinale, finale, trionfo.

Prevedono questo tipo di playoff anche i campionati, con leggere differenze riguardo il numero delle classificate (in virtù del numero di squadre presenti nel massimo campionato) tutte le 'Serie A' centro-americane, nonchè svariati tornei nazionali, dall' all' .

Serie A 2019/2020 col modello nord-americano per i playoff: Juventus- , Lazio-Lazio-Milan, Inter-Napoli, Atalanta-Roma

MODELLO PRO LEAGUE BELGA

Il campionato più importante d'Europa ad adottare i playoff per decidere il vincitore del titolo è quello belga, attualmente in ottava posizione tra i migliori del continente. Trenta giornate nella stagione regolare, le prime sei classificate partecipano ai playoff Scudetto. Alquanto particolare.

Dieci giornate, gare di andata e ritorno per decretare il campione: le squadre accedono ai playoff partendo con la metà dei punti conquistati nella stagione regolare, arrotondata per eccesso.

Prendendo come esempio l'attuale classifica di Serie A, le squadre classificate avrebbero questi punti:

Juventus, 32 punti Lazio, 31 punti Inter, 27 punti (una gara in meno) Atalanta, 24 punti (una gara in meno) Roma, 23 punti Napoli 20 punti

MODELLO PREMIERSHIP SCOZZESE

e in continua lotta per il titolo, con pochissime, sparute, eccezioni. Due club storici, che non hanno però portato il campionato ad essere tra i big assoluti. Il torneo è comunque importante e prevede un particolare sistema di playoff dopo le 33 giornate disputate tra le 12 squadre presenti.

Al termine della stagione regolare le squadre sono divise in due gruppi da sei a seconda della classifica del torneo: concentrandoci solo sul girone Scudetto, ogni squadra, che ha mantenuto gli stessi punti accumulati nel campionato regolare, sfida le altre del proprio gruppo una volta. Spesso e volentieri la distanza ha già portato il titolo matematico prima dei playoff, ma questi vengono comunque disputati per i posti in .

Prevedono questo tipo di playoff anche i campionati di Andorra, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, , , Israele, Macedonia e .

Prendendo come esempio l'attuale classifica di Serie A, le squadre classificate avrebbero questi punti:

Juventus, 63 punti Lazio, 62 punti Inter, 54 punti (una gara in meno) Atalanta, 48 punti (una gara in meno) Roma, 45 punti Napoli, 39 punti Milan, 36 punti Verona, 35 punti (una gara in meno) , 35 punti (una gara in meno) , 34 punti

MODELLO LIGA PERUVIANA

Apertura e Clausura, due campionati e due campioni nazionali ogni anno in Sudamerica. Il celeberrimo sistema del campionato argentino, ma non solo. Il Perù differisce. Vengono infatti sommati i punti ottenuti nel campionato di apertura con quelli di clausura per stilare una classifica nazionale completa e portare le prime quattro a sfidarsi nei playoff per lo Scudetto. Prima contro quarta, seconda contro terza, vincitrici nell'ultimo atto.