Serie A, gli arbitri della 23ª giornata: Lazio-Empoli a Chiffi

Designato l'arbitro dell'anticipo della 23ª giornata di Serie A: Lazio-Empoli sarà diretta da Daniele Chiffi.

La 23ª giornata di Serie A si aprirà con l'anticipo inusuale del giovedì tra Lazio ed Empoli: decisione presa a causa dell'incontro di rugby tra Italia e Galles del Sei Nazioni in calendario per sabato e dell'impossibilità di giocare di lunedì, in quanto i biancocelesti saranno impegnati in Europa League la prossima settimana.

Designato, per ora, il solo arbitro dell'incontro dell'Olimpico: Daniele Chiffi della sezione di Padova con Daniele Orsato in sala VAR. Attesa per tutte le altre partite.

LAZIO-EMPOLI: CHIFFI (VAR: ORSATO)

CHIEVO-ROMA: in attesa di comunicazione

FIORENTINA-NAPOLI: in attesa di comunicazione

PARMA-INTER: in attesa di comunicazione

BOLOGNA-GENOA: in attesa di comunicazione

ATALANTA-SPAL: in attesa di comunicazione

SAMPDORIA-FROSINONE: in attesa di comunicazione

TORINO-UDINESE: in attesa di comunicazione

L'articolo prosegue qui sotto

SASSUOLO-JUVENTUS: in attesa di comunicazione

MILAN-CAGLIARI: in attesa di comunicazione