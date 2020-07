Serie A, 36ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le prime tre partite selezionate da Super6 per il 36° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Con Super6 tutti gli appassionati hanno l'opportunità di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo nel dettaglio le prime tre gare scelte per il 36° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

BOLOGNA-LECCE

Situazione delicatissima per il , che a tre giornate dalla fine non può più sbagliare se vuole continuare a sperare nella salvezza: i punti di distacco dal sono quattro e la squadra salentina non può permettersi di non fare punti.

I giallorossi fanno visita a un ormai tranquillo dal punto di vista della classifica, con una salvezza già raggiunta e senza particolari obiettivi. Dopo i cinque goal incassati dal i rossoblù hanno perso di misura sul campo dell' . Il pronostico resta comunque incerto, mentre i precedenti pendono decisamente a favore dei felsinei, che hanno vinto sette volte, con quattro pareggi e una sola sconfitta tra le mura casalinghe.

Altre squadre

CAGLIARI-UDINESE

Un trend negativo per il , che vive però questo finale di stagione senza troppe preoccupazioni forte di una salvezza già raggiunta nonostante i recenti risultati. In Sardegna arriva invece una formazione ancora in lotta per la permanenza in Serie A.

La vittoria a sorpresa sulla capolista ha però donato una grande boccata d'ossigeno ai bianconeri, che arrivano all'appuntamento con un ritrovato entusiasmo e con sette punti di distacco dalla terz'ultima posizione.

I friulani partono dunque leggermente favoriti, considerando anche che un successo regalerebbe la matematica salvezza: il bilancio dei precedenti è invece in equilibrio con 9 successi del Cagliari e 8 dell' , 7 i pareggi.

Prendendo in esame il valore medio dei singoli goal segnati da ogni squadra in base ai punti che hanno portato, l'Udinese è la squadra che ha segnato più reti 'pesanti' con una media 1,15. Al secondo posto la Juventus, a seguire , Milan, e .

L'articolo prosegue qui sotto

ROMA-FIORENTINA

Prosegue la corsa della , che si conferma tra le formazioni più in forma del campionato dopo la goleada segnata alla : i giallorossi devono tenere a distanza il Milan per blindare il quinto posto che vale l'accesso diretto alla fase a gironi di .

All'Olimpico arriva però una che ha ripreso a muovere la classifica con due successi e un pareggio, l'ultimo sul campo dell' . I viola non hanno particolari ambizioni dal punto di vista degli obiettivi, ma vogliono chiudere al meglio una stagione nel complesso deludente.

Il pronostico è a favore della Lupa, come pure il bilancio dei precedenti: sono ben 37 le vittorie dei padroni di casa, a fronte delle 15 vittorie ospiti e dei 28 pareggi.