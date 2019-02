Scommesse Serie A: quote e pronostico di Napoli-Sampdoria

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Napoli-Sampdoria, 22esima giornata di Serie A

Sabato decisamente interessante in Serie A alle 18 tocca al Napoli affrontare una delle squadre più pericolose del momento ovvero la Sampdoriia di uno scatenato Quagliarella. Azzurri chiamati al riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. Blucerchiati che cercano punti pesanti per la lotta all'Europa League. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match del San Paolo.

Ancelotti dovrà rinunciare a Fabian Ruiz, squalificato, a centrocampo. Fra i pali Meret dovrebbe spuntarla nel duello con Ospina, mentre in difesa Malcuit dovrebbe essere confermato sulla destra, con Mario Rui a sinistra e la coppia Albiol-Koulibaly in mezzo. A centrocampo sulle corsie laterali dovrebbero esserci Callejòn e Zielinski, mentre in mezzo rientreranno dal 1' Hamsik e Allan. Davanti possibile coppia Milik-Insigne, ma occhio alla possibie esclusione di quest'ultimo a favore di Mertens.



NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne.





Giampaolo non avrà a disposizione il belga Praet, squalificato, e gli infortunati Barreto, Caprari e Sala: Tonelli recupera e dovrebbe andare in panchina. Nel 4-3-1-2 dei blucerchiati, davanti ad Audero, i due terzini saranno Bereszynski e Murru, con Andersen e Colley centrali. In mediana dovrebbe esserci spazio per Jankto assieme a Ekdal e Linetty. Sulla trequarti tornerà dal 1' Ramirez dopo la squalifica. L'uruguaiano agirà alle spalle della coppia d'attacco composta da Quagliarella e uno tra Defrel e Gabbiadini. Non convocato il neo-acquisto Sau.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.



Quote bet365: vittoria Napoli 1,28 - pareggio 5,50 - vittoria Sampdoria 11 in un match da over 1,53 e goal/no goal a scelta. Napoli che in casa ha mancato l'appuntamento col goal una sola volta negli ultimi 13 mesi. Doriani che sono una garanzia per goal e over in trasferta l'ultimo under+no goal è datato 7 ottobre. Buona anche la striscia di over negli scontri diretti, sette negli ultimi 8 incroci. Proviamo a andare contro mercato e diciamo 1-1 con Quagliarella primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.