Scommesse Serie A: quote e pronostico di Milan-Fiorentina

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Serie A fra Milan e Fiorentina

La maratona di oggi di Serie A prevede due big match che analizzeremo per voi lato betting. Il primo in ordine cronologico è quello delle 15 fra il Milan quarto con 27 punti e la Fiorentina decima con 22. Match di San Siro molto delicato soprattutto per Gattuso che sta passando un periodo davvero complicato ed è sempre nell'occhio del ciclone. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Gattuso sempre più in emergenza per le squalifiche di Bakayoko e Kessié, cui si aggiunge il forfait di Bertolacci per un'infiammazione ai flessori: spazio dal 1' a José Mauri con Calabria e Calhanoglu adattati nel ruolo di mezzala. L'escluso sarebbe Cutrone, mentre Castillejo troverebbe una maglia da titolare nel tridente. Al centro della difesa, dopo il rientro a Bologna, conferma per Romagnoli accanto a Zapata.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, C. Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, José Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.





Pioli ha tutti a disposizione e dunque ampia possibilità di scelta. In difesa sulla destra ci sarà Milenkovic, a centrocampo torneranno dopo le rispettive squalifiche Veretout ed Edimilson Fernandes. In attacco conferma per il belga Mirallas nel tridente con Chiesa e Simeone.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ger. Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Chiesa, Simeone, Mirallas.



Quote bet365: vittoria Milan 2,25 - pareggio 3,25 - vittoria Lazio 3,40 in un match da under e goal 1,80. Rossoneri che hanno infilato due 0-0 di fila con l'intermezzo del ko di Atene. E' ovvio quindi che ci si aspetta molto soprattutto dall'attacco che sta palesemente deludendo. Fiorentina che è risorta invece proprio partendo dalle prestazioni del tridente che ha infilato 6 goal nelle ultime due gare. Viola che non battono i rossoneri da 2015. Viste le assenze fra squalifiche e infortuni e lo stato di forma non certo eccellente del Milan proviamo il colpaccio viola: 1-2 con Simeone primo marcatore.

