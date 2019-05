Scommesse Serie A: quote e pronostico di Fiorentina-Milan

Terzultima giornata di e tanti verdetti ancora da ufficializzare fra i posti Champions e e l'ultima retrocessa. Al Franchi il si gioca praticamente una stagione intera visto che se dovesse andare male il match contro la dell'ex Montella, l'obiettivo Champions sarebbe quasi irraggiungibile anche se ovviamente molto dipenderà anche dai risultati di oggi e lunedì. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di stasera.

Montella dovrebbe riproporre il 4-3-3. In difesa sarà out per la frattura al volto capitan Pezzella: al centro Milenkovic affiancherà Vitor Hugo, con Ceccherini favorito su Laurini a destra e Biraghi a sinistra. In regia dovrebbe disimpegnarsi ancora Edimilson Fernandes, mentre vista la squalifica di Veretout le mezzali saranno Dabo (favorito su Gerson) e Benassi. Nel tridente d'attacco tornerà dal 1' Federico Chiesa, con lui ci saranno Muriel e Mirallas, quest'ultimo in vantaggio su Simeone.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson Fernandes, Benassi; MIrallas, Muriel, Chiesa.

Gattuso perde per squalifica Paquetá, ma recupera Calhanoglu: il turco giostrerà da mezzala in un centrocampo completato da Kessié e Bakayoko, 'perdonato' dopo il confronto col tecnico. NIente da fare per Biglia che non sarà a disposizione anche se convocato. Nel tridente offensivo a sinistra giocherà Borini, mentre in difesa torna capitan Romagnoli dopo il turno di squalifica: al suo fianco Zapata e Musacchio si giocano una maglia.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Quote bet365: vittoria Fiorentina 2,90 - pareggio 3,30 - vittoria Milan 2,37 in un match da under over a scelta e goal 1,70. Padroni di casa che non hanno più nulla da chiedere ad una stagione che è stata oggettivamente fallimentare. Non solo per i risultati ma anche la mancata esplosione di talenti attesi e la gestione pessima del caso Pioli. Inoltre l'arrivo di Montella non ha portato ai frutti sperati visto che la striscia negativa di match senza vittorie è proseguita toccando i 3 mesi di astinenza. Ecco perchè, nella condizioni disastrose in cui sono i toscani la quota del Milan che ha motivazioni a mille è davvero accattivante. Proviamo l'1-2 con Piatek primo marcatore.

