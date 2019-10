Sassuolo-Inter, invasione originale: in campo col paracadute

Poco prima dell'intervallo di Sassuolo-Inter originale invasione col paracadute. Un uomo è atterrato sul prato del 'Mapei Stadium'.

Originale invasione di campo durante - quando, poco prima dell'intervallo, sul prato del 'Mapei Stadium' è atterrato un uomo col paracadute.

Il gioco fortunatamente in quel momento era fermo perchè Giacomelli aveva appena fischiato un rigore per l'Inter, poi realizzato da Lukaku. E prima di fare battere il penalty, ovviamente, l'arbitro ha atteso che l'invasore fosse accompagnato fuori dal campo.

Come sempre accade in questi casi, peraltro, le telecamente non hanno inquadrato quanto accadeva ma resta il gesto originale quanto pericoloso. Dopo l'invasione comunque la gara è regolarmente ripresa.