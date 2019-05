Sassuolo-Frosinone, le formazioni ufficiali: titolari Matri e Pinamonti

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Frosinone: Matri affianca Berardi in attacco, dall'altra parte c'è Pinamonti in coppia con Ciano.

Le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Lemos, Ferrari; Lirola, Sensi, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Matri.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Brighenti, Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto, Ciano, Pinamonti.

Due novità nel , una in difesa e l'altra in attacco: giocano infatti titolari Lemos e Matri, con Ferrari e Babacar in panchina. Fuori inizialmente anche Boga per favorire il passaggio al 3-5-2.

Nel Brighenti vince il ballottaggio con Capuano in difesa, mentre a centrocampo Sammarco e Cassata vengono preferiti a Chibsah e Maiello. In attacco Pinamonti vince il duello con Ciofani per una maglia accanto a Ciano.