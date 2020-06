La Stampa - Sarri fa fuori Pjanic, bocciato dopo le brutte prestazioni

Sarri punterà su Bentancur contro il Bologna, dopo non aver apprezzato le prestazioni di Pjanic. Tra i due anche alcune tensioni in allenamento.

Miralem Pjanic è diventato un problema in casa . Il giocatore bosniaco, anche dopo tre mesi di stop e di riposo, ha giocatore due brutte partite contro e in Coppa e questo punto le divergenze tecnico/tattiche con Sarri sono evidenti.

Secondo quanto riportato da 'La Stampa', Maurizio Sarri ha deciso di far fuori Miralem Pjanic, quantomeno nella prossima partita di campionato contro il .

Lunedì sera a Bologna, quindi, giocherà Bentancur nel ruolo di regista davanti alla difesa e Ramsey nel ruolo di mezzala di centrocampo.

In queste settimane, dopo qualche confronto duro in passato, non ci sono stati chiarimenti e, anzi, in un allenamento c’è stato anche un momento di tensione tra calciatore e allenatore.

I rapporti tra Pjanic e Sarri erano freddi da tempo. Dopo la sconfitta di , in Champions, c’era stato un primo confronto che aveva portato alla decisione di bocciare il bosniaco nel Derby d’Italia dell’8 marzo contro l’ .

In più si ci mette il calciomercato, con il giocatore al centro di una trattativa con il , all'interno della quale Arthur potrebbe compiere il percorso contrario ed arrivare alla .