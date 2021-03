Sanremo, Ibrahimovic ricorda Astori: "E' sempre con noi"

In collegamento da Milano, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto durante il Festival di Sanremo: "Domani (oggi, ndr) tornerò sul palco".

Chissà quanto avrà sofferto per non aver avuto la possibilità di scendere in campo per dare una mano al suo Milan, impantanato nelle sabbie mobili dell'Udinese di Gotti: Zlatan Ibrahimovic era presente a San Siro ma solo come spettatore, dopo l'infortunio ai flessori che lo renderà indisponibile per le prossime partite.

Lo svedese ha preferito rimanere vicino ai suoi compagni anziché dirigersi a Sanremo per partecipare alla seconda serata del Festival e, in collegamento da Milano, ha commentato l'1-1 determinato dalle reti di Becao e Kessié.

"Con l'Udinese la gara è stata difficile, alla fine siamo riusciti a pareggiare".

Ibrahimovic ha dato il via ad un applauso per Davide Astori, scomparso esattamente 3 anni fa e ricordato in tutti gli stadi al minuto 13 del primo e del secondo tempo.

"Oggi volevo ricordare Davide Astori, sono tre anni che non c'è più ma è sempre con noi".

Il ritorno sul palco dell'Ariston è previsto per stasera.