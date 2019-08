San Siro chiude 2350 posti per la prossima stagione: colpa delle vibrazioni

Nessun pericolo, ma chiusura attua ad evitare che si scateni la paura tra i tifosi in caso vengano avvertite le vibrazioni.

2350 posti in meno a San Siro per l'imminente stagione calcistica. E' quanto ha deciso la Commissione provinciale di vigilanza e recepita dal Comune di Milano e M-I Stadio. Le rilevazioni della commissione tecnica hanno infatti portato a tale chiusura a causa del fenomeno delle vibrazioni che si avvertono in quei punti dell'impianto.

Sei settori del terzo anello saranno dunque chiusi, ma non esiste nessun problema di sicurezza. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport si tratta di una soluzione gestionale, per evitare che si scateni la paura tra i tifosi in caso vengano avvertite le vibrazioni.

Secondo i tecnici, che hanno avuto modo di ispezionare San Siro e verificarne i problemi, se San Siro si muove è normalissimo che lo faccia. Il Comune ora sta studiando come attutire il problema delle vibrazioni: ovvero installando appositi cubi in acciaio per smorzare le vibrazioni in caso di oscillamento.

Nello specifico i settori di San Siro che rimarranno chiusi ai tifosi nella prossima stagione saranno i 349-351-352 del terzo anello verde e i 307-309-310 del terzo anello blu. Le prime avvisaglie di vibrazioni erano state riscontrate durante - dello scorso campionato: allora furono chiusi 3700 posti.

Marco Fumagalli, presidente della commissione Sport e consigliere della Lista Sala, ne ha parlato in giornata: