Come guardare San Marino-Bielorussia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League C - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 Stadio Olimpico San Marino

San Marino ospita la Bielorussia allo Stadio Olimpico di Serravalle nella Lega C della UEFA Nations League. Le due squadre si sono già affrontate una volta in questa edizione.

Bearus arriva in ottima forma ed è seconda nel girone dopo una serie di risultati che comprende il netto 4-0 su San Marino di inizio ottobre. La squadra di Viktor Goncharenko cercherà di sfruttare questo slancio e consolidare la propria posizione in classifica.

San Marino, al contrario, ha faticato per tutta questa edizione della Nations League. La squadra di Roberto Cevoli ha perso tutte le ultime cinque partite ufficiali, subendo molti goal in diverse occasioni, e cercherà di evitare un’altra pesante sconfitta dopo quella subita nella gara d’andata.

I padroni di casa hanno dimostrato tenacia di fronte a difficoltà costanti, ma la differenza di qualità tra le due squadre è emersa chiaramente nei risultati recenti. San Marino non ha ancora conquistato un punto in questo girone di Nations League.

Bearus non è stata impeccabile. Un pareggio contro la Finlandia e una sconfitta contro l’Albania nelle fasi precedenti della competizione hanno mostrato che non è imbattibile. Nel complesso, però, il suo rendimento in questo girone è stato in crescita.

Per chi vuole seguire la partita, ecco tutto quello che c’è da sapere su dove guardare San Marino-Bielorussia.

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