Sabatini sull'addio di Florenzi: "Come se a Roma restasse la periferia"

Alessandro Florenzi lascia la per andare al . Difficile da immaginare, solo qualche tempo fa, eppure è realtà. Una separazione che fa rumore, considerando il legame tra giocatore e club giallorosso, e che sta provocando lo sgomento di più di qualcuno.

Il coordinatore delle aree tecniche di e Walter Sabatini, ad esempio, ha dato la propria opinione senza troppi peli sulla lingua a 'Sky Sport'. Contestando, neppure troppo velatamente, la decisione della Roma di disfarsi del proprio capitano a pochi mesi dall'addio di Daniele De Rossi.

"Quando si perdono giocatori così è come se di Roma restasse solo la periferia, senza nulla togliere alla periferia. Questi giocatori sono il cuore pulsante di Roma, come il Colosseo, i Fori Imperiali... Il resto è periferia. Sperando che questa periferia diventi qualificata con il tempo".

Il prossimo capitano della Roma, dopo l'addio di De Rossi, dovrebbe essere Lorenzo Pellegrini. Un altro romano de Roma.

"Sì, è una cosa fisiologica, visto che si tratta di un ragazzo uscito dalla Primavera e poi tornato a Roma. Ma il problema della Roma non è avere un capitano romanista e romano, ma un grande capitano, come per tutte le squadre. I grandi capitani sono rari".