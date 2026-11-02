Runjaic esonerato dall'Udinese, è ufficiale: Paolo Zanetti pronto a prendere il suo posto

Dopo giorni di grandi riflessioni, l'Udinese ha scelto di esonerare l'allenatore Kosta Runjaic dall'incarico di guida tecnica della prima squadra. Il tecnico paga lo scarso rendimento in questo avvio di stagione con 8 partite consecutive senza vittorie e l'unica vittoria in campionato che risale al lontano 29 agosto contro il Monza.

Oggi l'annuncio ufficiale della separazione, con Paolo Zanetti che è già stato contattato in questi giorni e che per cui manca solo la firma per poterlo vedere come nuova guida tecnica dell'Udinese.

IL COMUNICATO - "Udinese Calcio comunica di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali".