Ronaldo in ritardo su Cragno: CR7 ha rischiato l'espulsione

Il duro intervento di Ronaldo su Cragno ha rischiato di costare al portoghese il primo cartellino rosso in Serie A.

Poco dopo aver realizzato il goal del vantaggio con un bel colpo di testa, Cristiano Ronaldo ha rischiato di rimediare il suo primo cartellino rosso in Serie A.

Al minuto 13, infatti, l'attaccante portoghese si è fiondato su un traversone da sinistra, intervenendo in ritardo su Cragno, bravo ad anticiparlo in uscita. Il fuoriclasse bianconero ha rifilato dunque un brutto colpo al volto del portiere del Cagliari, rimasto a terra per diversi minuti.

L'arbitro Calvarese ha sanzionato l'attaccante della Juventus con un cartellino giallo, sebbene l'intervento sembrasse meritevole del rosso.

Come da regolamento infatti, "un tackle o un contrasto che mette in pericolo l’incolumità di un avversario o commesso con vigoria sproporzionata o brutalità deve essere sanzionato come grave fallo di gioco".

E, nello specifico, "qualsiasi calciatore che, in un contrasto per il possesso del pallone, colpisca un avversario da davanti, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata o che metta in pericolo l’incolumità di un avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco".

🎙️ @LucaMarelli72: "Giusto fischiare il rigore per la #Juventus senza sanzione disciplinare per #Cragno. Espulsione per CR7? E' rosso, è la classica fattispecie del grave fallo di gioco. L'intervento di Ronaldo, pur non essendo volontario, rientra nella categoria. Male il VAR" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) March 14, 2021

Anche l'ex arbitro Marelli, intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', ha definito l'intervento da cartellino rosso, seppur involontario, di Ronaldo su Cragno.

Beffa per il Cagliari che, poco dopo, ha incassato il secondo goal del portoghese e prima dell'intervallo anche la terza marcatura personale dello scatenato Ronaldo.