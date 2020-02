Ronaldo festeggia il compleanno: tra i giocatori della Juve presente solo Pinsoglio

Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, era il solo presente della squadra alla festa di Ronaldo con i suoi amici per il 35° compleanno.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di mercoledì, Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo compleanno in un locale del centro a , con amici e familiari. Non era quindi una festa con i giocatori della , eppure era presente un solo compagno di squadra alla festa.

Si tratta di Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, che evidentemente rientra nella stretta cerchia di amici di Cristiano Ronaldo. Un rapporto che va oltre il campo, quindi, tra i due. Mentre non c'era nessun altro compagno di squadra.

La festa a sorpresa è stata organizzata da Georgina Rodriguez, che ha fatto le cose in grande, convocando in gran segreto gli amici più fidati del compagno.

Tra l'altro oggi, giovedì, la compagna di Cristiano Ronaldo sarà al Festival di Sanremo, per coadiuvare Amadeus nella presentazione delle varie canzoni.