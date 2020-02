Ronaldo rivela: "Andai dall'Inter perché Moratti preferì Cuper a me"

Intervistato da La Liga, Ronaldo racconta il suo addio all'Inter: "Dissi a Moratti di scegliere tra me e Cuper e purtroppo il presidente preferì lui".

Dal 1997 al 2002, infortuni permettendo, Ronaldo ha dato sfoggio di classe e talento su tutti i campi della , infiammando i sostenitori dell' che ancora oggi - nonostante il suo breve passaggio al - lo reputano un simbolo dell'interismo.

Intervistato da La , il brasiliano - oggi 43enne azionista di maggioranza del - ha ripercorso la sua carriera iniziata in , proseguita in e poi in , prima di approdare in . Il suo addio all'Inter fu tra i più amari della storia del calcio e adesso, a distanza di quasi 18anni, il 'Fenomeno' lo racconta così.

"Stavo bene all'Inter e a Milano, sentivo un'amore incondizionato da tutti i tifosi però per l'allenatore che avevamo non potevo continuare. L'unica volta che parlai con Moratti gli dissi: 'Presidente, non posso continuare con questo allenatore: o lo manda a casa o vado via io'. Purtroppo la mia storia con l'Inter finì male: lui preferì Cuper a me".

Insomma, nonostante Moratti abbia sempre trattato Ronaldo come un figlio, alla fine lo sacrificò per puntare sul tecnico argentino che sarà poi a sua volta esonerato poco più di un anno dopo.

"Tra quelli che ho avuto, Florentino Perez è il presidente con cui ad oggi ho il più bel rapporto e probabilmente anche il migliore che ho avuto da giocatore", ha poi aggiunto Ronaldo che forse quella scelta di Moratti non l'ha mai davvero digerita