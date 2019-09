Roma, si ferma Smalling: salta la sfida con il Sassuolo

Continua la maledizione dei problemi muscolari in casa Roma, stavolta va ko Smalling: la società ha deciso di rizollare i campi di Trigoria.

L'esordio di Chris Smalling in con la maglia della è rinviato. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, il difensore centrale del ha accusato un infortunio muscolare agli adduttori, non grave, ma che gli impedirà di giocare contro il .

Il difensore inglese aveva già scalato rapidamente le gerarchie difensive di Fonseca ed era dato fino a ieri come possibile titolare in Roma-Sassuolo. Un guaio muscolare che non preoccupa i giallorossi per l'infortunio in sé, ma per il fatto che la squadra, ormai da anni, fa i conti con troppi infortuni di natura muscolare.

Dopo che la scorsa stagione si era conclusa con oltre cinquanta infortuni muscolari, questa annata non parte certo sotto una stella migliore, visto che sono già sei i problemi di questo tipo.

Tant'è che la Roma ha deciso di rizollare i campi, per cui in passato ha chiesto consulenza al . La natura di questi problemi muscolari potrebbe infatti scaturire da un tipo di terreno da gioco, quello di Trigoria, più duro del normale.