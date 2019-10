Roma, Pastore: "Tornerò al Talleres per chiudere la carriera"

Javier Pastore svela quale sarà il suo futuro: "Voglio chiudere la carriera in Argentina al Talleres. Grazie a Fonseca per la fiducia".

Dopo un avvio di stagione complicato, Javier Pastore sta raccogliendo finalmente i frutti del duro lavoro: quattro presenze da titolare consecutive (compresa quella imminente contro l' ) con la e tanti complimenti per dimenticare le amarezze della scorsa annata.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sucesos', 'El Flaco' ha rivelato quale sarà il suo futuro: il desiderio è di tornare in al Talleres, dove tutto è iniziato. Queste le dichiarazioni riportate da 'Il Corriere dello Sport'.

"Il mio grande desiderio è quello di ritirami dopo aver giocato al Talleres, ma ovviamente ci sono molti fattori da valutare. Sicuramente se tornerò in Argentina vorrei farlo al momento giusto e non solo per fare presenza: andrò al Talleres per lottare per un posto da titolare. Non voglio andare lì solamente per quello che ho fatto in Europa, ma per quello che ancora potrò fare. Di questa idea parlo molto con mia moglie. Lei è italiana e immaginerete sicuramente la sua reazione ogni volta che le esprimo il mio desiderio di tornare a Cordoba. Ma siamo andati più di una volta e a lei piace molto la città. Bisognerà pensare ai bambini, al loro ambientamento e alla scuola, ma il mio desiderio - e ce l’ho in testa da un bel po’ - è quello di chiudere al Talleres, senza ombra di dubbio".

Gli infortuni hanno condizionato la carriera di Pastore e il primo scorcio dell'esperienza giallorossa: fortunatamente ora il peggio sembra passato.

"Gli ultimi due anni non sono stati buoni. Ora invece ho trovato persone che mi stanno aiutando a uscire da queste lesioni che mi hanno fermato a lungo. A inizio stagione ho subito parlato con il nuovo staff dei preparatori che è subentrato con Fonseca e gli ho spiegato la mia situazione. Avevo bisogno del loro aiuto. Finalmente, dopo tanto tempo, ho potuto giocare due partite in tre giorni. Grazie allo staff, grazie a Fonseca per la fiducia".

La parentesi parigina è ormai un capitolo chiuso: gli stimoli non erano più gli stessi.

"Avevo ancora un contratto con loro, ma ho deciso di andare via perché non avevo più spazio in squadra. Non mi sentivo più importante per il club, a causa dell’arrivo dopo alcuni giovani. Ho deciso di venire alla Roma per continuare a sentirmi un giocatore ancora importante e competere per ogni partita".

L'ex compagno di squadra De Rossi ha deciso di volare in Argentina per coronare il sogno di vestire la maglia del Boca Juniors.