La Roma a Parma: Mancini ancora in mediana, Pastore in campo dal 1'

Parma e Roma si sfidano del dodicesimo turno di Serie A. I ducali ritrovano Cornelius, Fonseca si affida ancora a Pastore.

Reduce dalla sconfitta patita in sul campo del Monchengladbach, la torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida insidiosa: quella contro il .

Le due squadre si affronteranno al Tardini in un match valido per il dodicesimo turno di e se da un lato i ducali, che vengono dal buon pareggio ottenuto a Firenze contro la , puntano a ritrovare quella vittoria che è sfuggita nelle ultime tre uscite, i giallorossi, imbattuti nel torneo dalla quinta giornata, cercano quei punti che consentano loro di non perdere la scia di e .

Roberto D’Aversa si affiderà al solito 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti a Sepe non dovrebbe prevedere né Laurini né Bruno Alves . I due sono infatti recuperati ma solo per la panchina e quindi contro ai capitolini saranno Darmian, Iacoponi, Dermaku e Gagliolo a completare il pacchetto arretrato.

A centrocampo, Scozzarella dovrà garantire qualità e quantità, ai suoi fianchi ci saranno Kucka ed uno tra Barillà ed Hernani . In attacco non ci sarà l’infortunato Karamoh, ma in compenso è recuperato Cornelius che sarà il perno di un tridente completato da Kulusevski e Gervinho.

Consueto 4-3-2-1 per Paulo Fonseca che, viste le tante assenze con le quali deve fare i conti, non dovrebbe proporre grandissime novità. In difesa, davanti a Pau Lopez, dovrebbe agire una linea composta da Spinazzola , Fazio, Smalling e Kolarov.

A centrocampo, ci sarà ancora Mancini al fianco di Veretout nella cerniera di mediana, mentre in attacco, alle spalle dell’unica punta Dzeko , ci sarà un trio a supporto composto da Zaniolo, Pastore e Kluivert.

Le probabili formazioni di Parma-Roma:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca