Roma, niente Bielsa: l'allenatore argentino resta al Leeds United

Il Leeds comunica di aver esercitato l'opzione di rinnovo annuale presente nel contratto di Marcelo Bielsa. Niente Roma per il Loco.

Nemmeno una promozione diretta sfiorata nelle ultime giornate e l'incredibile ko nei playoff contro il hanno diminuito l'idolatria che e il Leeds United nutrono nei confronti di Marcelo Bielsa. E così, ecco l'annuncio: il Loco resterà anche nella prossima stagione.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season — Leeds United (@LUFC) May 28, 2019

Il Leeds ha infatti annunciato, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, di aver esercitato l'opzione di rinnovo annuale presente nel contratto di Bielsa. Il quale aveva firmato per due stagioni nell'estate del 2018, con il club che si era però riservato il diritto di concludere anzitempo il rapporto al termine dei primi 12 mesi.

Ancora una volta, dunque, non vedremo Bielsa in . In particolare, il Loco era considerato dalla una delle prime scelte per la sostituzione di Claudio Ranieri, ma proseguirà dunque la propria carriera in .

Nel 2016, come qualcuno ricorderà, era stata invece la a un passo da Bielsa. L'accordo con l'argentino, anzi, era stato trovato e addirittura comunicato dal club biancocelesse, prima che tutto finisse in una bolla di sapone. In futuro, chissà, il rapporto con l' potrà ripartire. Il presente si chiama ancora Leeds United.