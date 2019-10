Roma-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Leão

Dzeko guida l'attacco della Roma, titolari anche Pastore e Perotti sulla trequarti. Nel Milan c'è Leão, panchina per Piatek.

Le formazioni ufficiali di - :

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá, Biglia, Kessié; Suso, Leão, Calhanoglu.

Fonseca schiera nuovamente Gianluca Mancini a centrocampo dopo l'esperimento provato in : al centro della difesa con Smalling c'è Fazio. Pastore e Perotti titolari con Zaniolo alle spalle dell'unica punta Dzeko, costretto agli straordinari dopo l'infortunio di Kalinic.

Pioli lascia in panchina Piatek: chance per Leão, supportato da Suso e Calhanoglu. Paquetá e Kessié ai lati del regista Biglia. Conti preferito a Calabria come terzino destro.