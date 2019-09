Roma, lascia Massimo Tarantino: era il responsabile del settore giovanile

Massimo Tarantino lascia la . L'ex difensore del , dell' e del , che da qualche anno ha avviato una carriera dirigenziale, non è più il responsabile del settore giovanile giallorosso.

A comunicarlo è stata la stessa società capitolina, che ha annunciato l'interruzione di un rapporto che durava ormai da 6 anni: Tarantino aveva infatti cominciato a lavorare all'interno della Roma nel 2013.

"L’AS Roma e Massimo Tarantino comunicano di aver interrotto ufficialmente il proprio rapporto lavorativo in data odierna. La Società desidera ringraziare Massimo per il lavoro svolto durante la sua permanenza a Roma e gli augura il meglio per il futuro".