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Serie A
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Stadio Olimpico, Roma
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Guarda su DAZN
Simone Giromini

Roma-Inter dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma vs Inter
Roma
Inter
Serie A

Roma e Inter si affrontano nel big match della quinta giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

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Tutti i riflettori sono puntati sull'Olimpico dove Roma e Inter si affrontano nel big match della quinta giornata del campionato di Serie A, ossia la prima supersfida scudetto della stagione italiana 2026/27.

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Entrambe si presentano all'appuntamento a punteggio pieno, dopo aver ottenuto 12 punti nelle prime quattro giornate. I giallorossi però vantano la miglior difesa del torneo con appena una rete subita mentre i nerazzurri il miglior attacco con 13 gol segnati, uno in più degli avversari.

Tutto su Roma-Inter: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

ROMA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Inter
• Data: sabato 19 settembre 2026
• Orario: 18.00
• Canale TV e Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

  • ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Konè, Cristante, Wesley; Dybala, Soulè; Malen. All. Gasperini.
  • INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN TV

  • DAZN 
    La partita tra Roma e Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN STREAMING

  • DAZN 
    Per vedere Roma-Inter in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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