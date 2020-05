Roma, subito un infortunio: microfrattura al polso per Pau Lopez

Il portiere della Roma, Pau Lopez, ha riportato una microfrattura al polso nel corso di alcuni esercizi. Si prospetta uno stop di tre settimane.

A pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti individuali, la si ritrova subito a fare i conti con un infortunio: quello occorso a Pau Lopez.

L’estremo difensore iberico, nel corso di una sessione di esercizi, ha riportato una microfrattura al polso sinistro che lo costringerà a rivedere i suoi piani a breve termine.

I tempi necessari per il recupero non sono stati ancora ufficializzati, ma per Pau Lopez si prospetta uno stop che dovrebbe di circa tre settimane.

Programma di preparazione da ridefinire quindi, tuttavia l’ex portiere del Betis, qualora la dovesse ripartire a metà giugno, potrebbe avrebbe la possibilità di farsi eventualmente trovare pronto per la prima sfida che vedrà protagonisti i giallorossi.

Titolare inamovibile della Roma, Pau Lopez in campionato ha saltato una sola partita: quella del 6 dicembre contro l’, quando a bloccarlo fu un problema muscolare.