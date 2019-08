Roma-Genoa, prima per Fonseca: all'Olimpico in campo la linea verde

Debutto sulla panchina della Roma per Fonseca, che affronta il Genoa. Da Zaniolo a Pinamonti, passando per Kluivert e Kouamè: tanti giovani in campo.

Sale l'attesa per vedere all'opera anche la nuova di Fonseca, che apre il proprio campionato in casa contro il di Andreazzoli. Tanti volti giovani in campo in entrambe le formazioni: un debutto all'insegna della linea verde.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In casa giallorossa saranno in campo infatti tanti giovani talenti: da Cristante a Zaniolo, passando per Kluiver, Under e Pellegrini. Un centrocampo e una trequarti dalla grande freschezza alle spalle dell'esperienza di Dzeko, trattenuto nella capitale nonostante il forte corteggiamento dell' nei mesi scorsi.

Tra le possibili grandi rivelazioni di questo campionato si inserisce anche Pinamonti, che guiderà l'attacco rossoblù accanto a Kouamè. L'attaccante italiano classe '99 ha dimostrato tutto il suo talento in occasione del Mondiale Under 20 giocato questa estate e potrebbe trovare la propria consacrazione in Liguria.

Occhi puntati anche sull'ex Schone, profilo dalla grande esperienza internazionale al debutto nella nostra .

L'articolo prosegue qui sotto

Le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamè.