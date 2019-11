Roma, Florenzi si allena a parte: affaticamento al flessore

La Roma verso il doppio appuntamento Basaksehir-Verona con il dubbio Alessandro Florenzi: si è allenato a parte per un affaticamento al flessore.

Paulo Fonseca ha ritrovato dopo la pausa una vincente e meno acciaccata di quella che aveva lasciato due settimane fa. Contro il è arrivato un 3-0 che cancella la sconfitta di . Ora però, in vista dei prossimi impegni, Fonseca dovrà valutare altri infortunati.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Questa mattina infatti non si è allenato in gruppo Pastore, alle prese già da giorni con un problema all'anca. Non ha però svolto la seduta con i compagni nemmeno Alessandro Florenzi.

Il capitano giallorosso, rientrato titolare contro il Brescia dopo diverse panchine, si è allenato a parte. A frenarlo è stato un affaticamento muscolare al flessore destro. Le sue condizioni saranno da valutare.

A rischio ci sono le sfide in trasferta contro Basaksehir e , in programma rispettivamente giovedì alle 18.55 e domenica alle 20.45.

Il recupero di Spinazzola concede comunque respiro e alternative sulla fascia destra, dove a disposizione rischiava di rimanere il solo Santon.