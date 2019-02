Roma, Di Francesco: "El Shaarawy in dubbio per il Bologna"

Archiviato il successo di misura sul Porto nel primo atto degli ottavi di Champions League, la Roma può pensare nuovamente al campionato dove affronterà il Bologna all'Olimpico nel posticipo del lunedì sera.

Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: preoccupano le condizioni di Stephan El Shaarawy che potrebbe rimanere fuori dalla sfida con i felsinei.

" Ha preso un colpo, è in dubbio. Vedremo oggi con la rifinitura se potrà esserci oppure no. Abbiamo solo tre attaccanti ed è probabile che Zaniolo possa giocare lì anche domani".

Zaniolo deve continuare il suo percorso di crescita, senza pressioni che una maglia come la 10 rischierebbe di creargli.

"In questo momento gli sta benissimo la 22, deve crescere e dimostrare ancora tante cose per arrivare ad un livello più alto di quello attuale".

De Rossi sta bene, probabile che scenda in campo dal primo minuto in cabina di regia a centrocampo.

Sulla fascia sinistra potrebbe giocare Marcano al posto di Kolarov, meno chances per Juan Jesus.

"In quella posizione preferisco Ivan, il discorso cambia con la difesa a tre. Comunque non ho ancora deciso niente su chi giocherà dietro. Florenzi esterno alto? In questo momento no, meglio altri interpreti".