Roma all'esame Borussia Moenchengladbach: Dzeko torna titolare

Torna l'Europa League con la Roma di scena all'Olimpico contro il Borussia Moenchengladbach: Dzeko sarà titolare in attacco.

L'amarezza per il pari senza reti in campionato sul campo della è ancora palpabile in casa : giallorossi pronti a dimenticare la delusione con l'impegno di che li vedrà ospitare all'Olimpico il Moenchengladbach.

I tedeschi sono la sorpresa della in cui guardano tutti dall'alto al primo posto insieme al ; situazione completamente contrapposta a quella europea dove è stato racimolato un solo punto in due partite.

Per il Borussia un clamoroso ko interno alla prima giornata contro il Wolfsberger, capace di vincere 0-4 all'esordio assoluto nella fase a gironi di una competizione continentale.

Fonseca deve combattere anche contro la sfortuna che ha colpito i suoi giocatori: a Genova si sono fatti male Cristante e Kalinic, ultimi di una lunga e preoccupante serie. Al contempo il tecnico portoghese ritrova dal primo minuto Dzeko, reduce da una frattura allo zigomo.

Il bosniaco ha fatto il suo ingresso in campo al 'Ferraris' con una maschera protettiva sul volto per evitare nuove complicazioni e, presumibilmente, la sfoggerà anche nell'imminente gara col Borussia.

Alle spalle di Dzeko dovrebbe rivedersi Perotti, Pastore adattato al ruolo di centrocampista centrale. In difesa possibile spazio dal primo minuto per Fazio e Spinazzola, con Mancini e Florenzi inizialmente in panchina.

Queste le probabili formazioni di Roma-Borussia Moenchengladbach.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-3): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann, Embolo, Thuram.