Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: c'è Florenzi, fuori Zapata

Roma con Cristante e Zaniolo titolari, panchina per Kluivert. Atalanta con Ilicic, Gomez e Malinovskyi a guidare l'attacco.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Florenzi; Dzeko

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovskyi, Ilicic; Gomez

Non hanno certo stupito in positivo in questo avvio stagionale, ma per entrambe l'infrasettimanale può essere occasione di riscatto. All'Olimpico la Roma di Fonseca affronta l'Atalanta di Gasperini, in un big match tra deluse di .

Nella Roma c'è Florenzi esterno d'attacco insieme a Pellegrini e Zaniolo, con Dzeko unica punta. In mediana partono titolari Cristante e Veretout, mentre Pau Lopez sarà regolarmente tra i pali. Sulle fasce Spinazzola e Kolarov, con Smalling e Fazio al centro. Panchina per Mkhitaryan e Kluivert.

Nell'Atalanta fuori Zapata, Gomez e Malinovskyi insieme a Ilicic in attacco. Confermati Castagne e Hateboer sulle fasce, con Freuler e De Roon interni. Davanti a Gollini infine ci saranno Toloi, Kjaer e Palomino.