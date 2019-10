Roma, anche Diawara ko: problema al ginocchio contro il Cagliari

Problema al ginocchio per Diawara, che lascia il campo dopo appena 30 minuti di gioco: ennesimo infortunio in casa Roma.

Prosegue l'incredibile serie di infortuni in casa : anche Amadou Diawara si è dovuto arrendere nel corso della partita di campionato contro il . Il centrocampista ex è stato sostituito alla mezz'ora del primo tempo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il mediano classe '97 si è accasciato a terra all'improvviso tenendosi il ginocchio: soltanto con l'aiuto dei compagni e dello staff medico è riuscito ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto mister Fonseca ha mandato in campo Antonucci.

Il problema non sembra di lieve entità, ma soltanto gli esami strumentali chiariranno i tempi di recupero: si allunga la lista dei giocatori fermi in infermeria, dopo i pesanti stop di Pellegrini e Zappacosta la società giallorossa incrocia le dita anche per Diawara, che è stato subito trasportato a villa Stuart per gli accertamenti del caso.