Roma a Friedkin per 780 milioni di euro: manca solo l'ufficialità

Pallotta convinto dal magnate texano: la Roma passerà di mano ma rimarrà statunitense. Friedkin ha un patrimonio di 3,6 miliardi di euro.

Il conto alla rovescia è già iniziato. La sta per passare ufficialmente a Dan Friedkin, magnate texano che a brevissimo diventerà nuovo presidente giallorosso sostituendo James Pallotta dopo più di sette anni. Intesa verbale, in atetsa della firma contrattuale per il rilevamento della società capitolina.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, nella giornata di sabato Friedkin ha convinto Pallotta definitivamente, con il passaggio di proprietà previsto per inizio gennaio. La Roma rimarrà statunitense, ma passerà di mano per una cifra astronomica mai vista in .

780 milioni di euro per acquistare la Roma, che vanno così a superare i passaggi di proprietà asiatiche di e : nel primo caso Thohir aveva acquistato il 70% delle quote nerazzurre per 250 milioni di euro, compresi di debiti. Per poi cederla a Zhang per 200.

Il Milan invece venne valutato 740 milioni al momento della cessione, di cui 220 solo di debiti. A tal proposito, Friedkin dovrà ovviamente fare i conti con 272 milioni di debito e un aumento di capitale da 150 da portare a termine entro il 31 dicembre del prossimo anno.

Entro i prossimi giorni invece, Friedkin dovrà versare una prima parte di 50 milioni di euro, per poi investire il grosso più avanti. Con la nuova società potrebbe tornare alla base Daniele De Rossi in un ruolo dirigenziale, mentre Totti sembra aver ormai preso la strada da procuratore sportivo.

Più di tre miliardi e mezzo il patrimonio stimato da Forbes: Friedkin è al 504esimo posto tra gli uomini più ricchi del mondo, sopratutto grazie alla sua Gulf States Toyota, avente l'esclusiva della distribuzione delle auto giapponesi in cinque stati .

Le sue attività spaziano però in diversi campi, compreso il cinema: è stato produttore, infatti, di notevoli pellicole come The Mule, penultimo film di Clint Eastwood, e Tutti i soldi del mondo, che ha raccontato il rapimento del nipote di Getty da parte della 'ndrangheta negli anni '70. Sì, a Roma.