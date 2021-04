Rigore inventato in Serbia: 15 mesi di carcere per un arbitro

L'arbitro Srdjan Obradovic è stato condannato a 15 mesi di carcere: colpa di un rigore concesso nel 2018, ritenuto scandaloso e inesistente.

Si può andare in carcere per aver concesso un rigore inesistente? A giudicare da quanto è accaduto in Serbia, tutto questo è davvero possibile.

Il protagonista della vicenda è Srdjan Obradovic, condannato in primo grado a 15 mesi di carcere per abuso d'ufficio e a ben 10 anni di inibizione: colpa di un episodio risalente al maggio 2018, ma che all'epoca generò molte polemiche.

Nello specifico un penalty assegnato in favore dello Spartak Subotica che danneggiò il Radnicki Nis: la partita finì 2-0 grazie a due rigori, il secondo dei quali una vera e propria invenzione del fischietto.

La pena è stata durissima ed esemplare, giustificata dall'intenzione di favorire lo Spartak Subotica nella corsa per un posto in Europa, poi effettivamente conquistato tramite la quarta piazza finale nella poule Scudetto.