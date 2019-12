Ribaltone Napoli: via Ancelotti e dentro Gattuso?

Possibile scenario clamoroso in casa Napoli: Ancelotti potrebbe lasciare a prescindere dall'esito della gara col Genk, Gattuso il suo successore?

In casa , potrebbe prendere forma un colpo di scena inatteso. via Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso al suo posto: a prescindere da come andrà col .

Il tecnico emiliano, infatti, pare stia riflettendo sulla possibilità di risolvere il contratto con la società azzurra indipendentemente dalla qualificazione agli ottavi di Champions o meno: in tal caso, la crisi toccherebbe un punto di non ritorno.

Ebbene, qualora Ancelotti dovesse abbandonare l'incarico il suo successore sulla panchina del Napoli potrebbe essere Gattuso. Ironia della sorte, il suo 'figlioccio' negli anni d'oro vissuti al .

Per 'Ringhio', il club di De Laurentiis avrebbe pronto un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per un'altra stagione qualora il matrimonio dovesse rivelarsi proficuo. Napoli-Genk incombe, ma la Champions rischia di non evitare ribaltoni.