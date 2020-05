Repubblica - Tensione tra Balotelli e il Brescia: verso la rottura

Durante la quarantena l'attaccante avrebbe saltato le video-riunioni: è tornato in sovrappeso di 8 kg e ha lasciato il gruppo Whatsapp di squadra.

La storia d'amore tra Mario Balotelli e il potrebbe già essere ai titoli di coda dopo soltanto una stagione, con tutte le difficoltà che ha comportato - tra una salvezza difficilissima e lo scoppio della pandemia.

Secondo quanto riporta 'Repubblica', l'isolamento avrebbe portato allo stremo le tensioni già presenti tra l'attaccante e il club. Balotelli infatti avrebbe saltato svariate video-riunioni con il resto della squadra, voluti dallo staff per mantenere intatto lo spirito e lavorare tutti insieme.

Anche quando sono stati riaperti i cancelli del centro tecnico di Torbole, l'ex City e è stato l'ultimo presentarsi. E ora si allena da solo, lontano dalla squadra, per recuperare la condizione fisica: sembra si sia presentato in sovrappeso di 8 kg. Avrebbe anche abbandonato la chat di squadra su WhatsApp.

Altre squadre

Martedì non si è allenato a causa di un mal di pancia, anche se il club ha affermato che non sarebbe stato avvisato per tempo. Al ritorno alle sedute, mercoledì, avrebbe violato la divisione tra chi è già negativo e chi invece deve ancora essere testato.

La rottura tra Balotelli e il Brescia sembra ormai insanabile, tanto che il suo agente Mino Raiola starebbe lavorando per lui a un futuro in , dove avrebbe potuto giocare già l'anno scorso. Il suo contratto scade al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza, anche se la rescissione può essere una via.