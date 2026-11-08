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Ligue 1
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Roazhon Park
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Rennes-Lille in diretta oggi: Dove vedere la partita in TV e in streaming?

Rennes vs Lille
Rennes
Lille
Ligue 1

Tutto quello che c’è da sapere su come vedere in diretta Rennes-Lille, partita di Ligue 1 in programma oggi.

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Presentazione della partita

crest
Ligue 1 - Game Week 10
Roazhon Park

Il Rennes affronta il Lille al Roazhon Park in una partita di Ligue 1 tra due squadre reduci da periodi recenti di segno diverso.

Il Rennes di Franck Haise è quinto in classifica e ha attraversato un periodo altalenante nei risultati, tra impegni europei e prestazioni incostanti in campionato. La pesante sconfitta per 5-2 contro il Nizza a fine ottobre è stata una battuta d'arresto, anche se il successo per 3-0 sullo Strasburgo ha dimostrato che la squadra sa ancora esprimersi al meglio.

Il Lille di Davide Ancelotti arriva da terzo in classifica, tra la stanchezza accumulata in Champions League e la capacità di reagire in campionato. Nelle ultime cinque partite ha incassato una pesante sconfitta per 2-4 contro il Galatasaray in Europa, ma la vittoria per 1-0 sul Lens nell'ultimo turno di Ligue 1 gli ha dato una base da cui ripartire.

I precedenti sorridono al Lille, che ha vinto tre degli ultimi cinque incontri di Ligue 1 tra le due squadre. Il Rennes non è riuscito a battere il Lille al Roazhon Park nell'ultima gara casalinga di questa serie di incontri, persa per 1-2 nel marzo 2026.

Entrambe le squadre devono fare i conti con problemi legati agli infortuni e nessuna delle due può vantare una forma davvero stabile: è probabile che siano i dettagli a decidere l'esito della partita.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come vedere Rennes-Lille in diretta.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Rennes - Lille

3-5-2
Rennes crest
Rennes
REN
Formazione
Lille crest
Lille
LIL
4-3-3
N. LemaitreN. LemaitreA. RouaultA. RouaultC. CresswellC. CresswellA. BoudlalA. BoudlalV. RongierV. RongierA. ThomassonA. ThomassonM. NagidaM. NagidaB. ReynoldsB. ReynoldsS. SzymanskiS. SzymanskiM. TamariM. TamariB. DiaB. DiaB. OzerB. OzerT. NianzouT. NianzouN. NgoyN. NgoyA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudN. MukauN. MukauB. AndreB. AndreM. KjaergaardM. KjaergaardH. HaraldssonH. HaraldssonE. MbappeE. MbappeS. DiaouneS. Diaoune
Lille crest
Lille
LIL
3-5-2
Rennes

Formazione titolare

Lille

Allenatore

  • F. Haise
  • D. Ancelotti

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