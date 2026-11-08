Come vedere Rennes-Lille con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 Roazhon Park

Il Rennes affronta il Lille al Roazhon Park in una partita di Ligue 1 tra due squadre reduci da periodi recenti di segno diverso.

Il Rennes di Franck Haise è quinto in classifica e ha attraversato un periodo altalenante nei risultati, tra impegni europei e prestazioni incostanti in campionato. La pesante sconfitta per 5-2 contro il Nizza a fine ottobre è stata una battuta d'arresto, anche se il successo per 3-0 sullo Strasburgo ha dimostrato che la squadra sa ancora esprimersi al meglio.

Il Lille di Davide Ancelotti arriva da terzo in classifica, tra la stanchezza accumulata in Champions League e la capacità di reagire in campionato. Nelle ultime cinque partite ha incassato una pesante sconfitta per 2-4 contro il Galatasaray in Europa, ma la vittoria per 1-0 sul Lens nell'ultimo turno di Ligue 1 gli ha dato una base da cui ripartire.

I precedenti sorridono al Lille, che ha vinto tre degli ultimi cinque incontri di Ligue 1 tra le due squadre. Il Rennes non è riuscito a battere il Lille al Roazhon Park nell'ultima gara casalinga di questa serie di incontri, persa per 1-2 nel marzo 2026.

Entrambe le squadre devono fare i conti con problemi legati agli infortuni e nessuna delle due può vantare una forma davvero stabile: è probabile che siano i dettagli a decidere l'esito della partita.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come vedere Rennes-Lille in diretta.

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