Record per Cristiano Ronaldo: il primo calciatore a guadagnare 1 miliardo di dollari

Cristiano Ronaldo diventa il primo calciatore ad avere guadagnato 1 miliardo di dollari durante la carriera. Messi potrebbe raggiungerlo presto.

Un altro record per Cristiano Ronaldo ma stavolta goal e vittorie non c'entrano. La stella della , secondo ''Forbes', sta per diventare il primo calciatore a guadagnare un miliardo di dollari durante la sua carriera.

Prima di CR7 a superare questa soglia erano stati solo altri due atleti, Tiger Woods e Floyd Mayweather. Ronaldo ha guadagnato 650 milioni di dollari sul campo in 17 anni da professionista, che dovrebbero salire fino a 765 milioni grazie al contratto in essere con la Juventus che scadrà nel 2022.

Il resto degli incassi deriva quindi da sponsorizzazioni e varie attività commerciali, dalle linee di moda alla catena di hotel fino alla clinica per capelli. Senza dimenticare come proprio recentemente Cristiano Ronaldo sia diventato il primo a raggiungere i 200 milioni di followers su Instagram.

Altre squadre

Anche fuori dal campo però Cristiano Ronaldo deve guardarsi dall'eterno rivale Lionel Messi, che già nella prossima stagione potrebbe a sua volta superare il miliardo di incassi eguagliando CR7 grazie al ricchissimo ingaggio che gli corrisponde il . L'eterna sfida continua, insomma.