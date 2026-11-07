Come vedere Real Sociedad-Rayo Vallecano con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 10:15 Reale Arena

La Real Sociedad ospita il Rayo Vallecano alla Reale Arena di San Sebastian in una partita domenicale di Liga che ha un peso concreto per entrambe le squadre, impegnate in zone diverse della classifica.

La squadra di Pellegrino Matarazzo è quinta nella Liga e arriva a questa sfida dopo una serie di risultati alterni. Ha pareggiato 1-1 con il Lyon in Europa League prima di perdere 2-1 contro l'Athletic Bilbao nell'ultima partita di campionato, un risultato che avrà aumentato l'attenzione in vista di questo impegno casalingo.

Alla Real Sociedad non manca la qualità in attacco: il 6-0 inflitto al Lillestroem in Europa League e la vittoria per 5-2 in casa del Malaga nella Liga confermano che può essere devastante quando trova il ritmo giusto. Gestire il doppio impegno europeo e in campionato resta la sfida principale per Matarazzo.

Il Rayo Vallecano arriva da dodicesimo in classifica e ha bisogno di punti. La squadra di Benat San Jose ha dimostrato di saper ottenere risultati anche nelle partite difficili, battendo il Celta Vigo 3-0 nell'ultima gara di Liga, ma finora la discontinuità ha caratterizzato la sua stagione.

Gli ospiti hanno perso soltanto una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, un dato che rende questa sfida più equilibrata di quanto la sola classifica potrebbe suggerire. Il Rayo non va a San Sebastian per fare da comparsa.

I due club hanno disputato di recente incontri equilibrati, tra cui il pareggio per 3-3 a Vallecas ad aprile e la vittoria del Rayo per 1-0 alla Reale Arena nell'ottobre 2025. Il fattore campo conta, ma la Real Sociedad dovrà dare il meglio di sé.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come seguire in diretta questa partita di Liga.

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