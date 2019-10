Real Madrid, Roberto Carlos ricorda: "Ci concentravamo con vino e birra"

Il suo sinistro è passato alla storia per tecnica e potenza: dopo aver incantato i tifosi di tutto il mondo Roberto Carlos si guarda indietro e ricorda i tempi del , raccontando alcune abitudini del tutto insolite per un atleta di quel livello.

Intervistato ai microfoni di 'Canal 11', l'ex svela il curioso retroscena delle Merengues:

Stesso destino per Camacho, 'colpevole' di aver provato a imporre delle regole troppo severe al gruppo Blancos:

Il terzino brasiliano ricorda poi le 'avventure' post partita e le tante stanze condivise con il fenomeno Ronaldo:

"Oggi mi chiedo come sia possibile che abbiamo fatto così tante stupidaggini. Quando finivano le partite era tutta una questione di aerei privati. Ci incontravamo nel terminal di Barajas e Beckham andava non so dove, Figo da un’altra parte, Zidane da un’altra ancora e stessa storia per me, Ronaldo e così via. Il problema è che ci saremmo dovuti allenare due giorni dopo. Pregavo che le partite fossero il sabato per andare a vedere la Formula 1 la domenica. Voli privati ovunque, una follia. Ho incontrato Ronaldo nel ’93, da allora sono sempre stato in stanza con lui. In vita mia ho dormito più volte con Ronaldo che con mia moglie".