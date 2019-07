Real Madrid, Reguilon in prestito al Siviglia: c'è l'annuncio ufficiale

Il Real Madrid ha ceduto Sergui Reguilon al Siviglia con la formula del prestito. Il difensore tornerà a Madrid al termine della prossima stagione.

Dopo essersi mosso tanto in entrata, per il è arrivato il momento di sfoltire la rosa. Il club blanco, che nei giorni scorsi ha annunciato gli adii di Kovacic, Llorente e Raul de Tomas, ha ceduto al Sergio Reguilon, ma questa volta con la formula del prestito.

Ad annunciare il buon esito della trattativa è stato lo stesso Real attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Real Madrid e Siviglia hanno trovato un accordo per la cessione del giocatore Sergio Reguilon per la prossima stagione, fino al 30 giugno 2020”.

Pochi minuti dopo è arrivata anche la conferma da parte del Siviglia.

“Il terzino sinistro 22enne giocherà con la squadra ‘nervionense’ la prossima stagione. Siviglia e Real Madrid hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento per una stagione di Sergio Reguilon”.

Reguilon, classe 1996, nell’ultima stagione ha totalizzato 14 presenze in campionato con la maglia del Real Madrid, alle quali vanno aggiunte 4 in e 4 in Coppa del Re. Nella prossima annata avrebbe evidentemente avuto meno spazio visto che oltre a Marcelo i Blancos a sinistra ora possono contare anche sul nuovo arrivato Mendy.