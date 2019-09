Real Madrid, paura per Casemiro: svaligiata la casa, c'erano moglie e figlia

Ennesimo furto ai danni di un giocatore del Real Madrid: questa volta tocca a Casemiro, fortunatamente illese la moglie e la figlia.

Prima Benzema, poi Isco, Zidane e Lucas Vazquez ed ora anche Casemiro. Ennesima disavventura per un giocatore del . Nella capitale iberica infatti, le case dei calciatori sembrano essere diventate le prede preferite dei ladri e l’ultimo a farne le spese è stato proprio il centrocampista brasiliano mentre sabato sera era impegnato nel derby contro l’ .

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, alcuni malviventi nelle scorse ore hanno fatto irruzione nell’abitazione del giocatore e portato via diversi oggetti, mentre all’interno della stessa casa erano presenti sua moglie e sua figlia.

Fortunatamente la donna e la bambina non hanno riportato conseguenze, ma l’ennesimo furto ha riproposto quello che è diventato un problema sempre più serio. I giocatori sono sempre più esposti al rischio rapine ed in particolare l’area di La Moraleja è diventata un autentico terreno di caccia.

Una situazione, quella che si è venuta a creare diversi mesi fa, che ovviamente il Real Madrid ben conosce, tanto che ha già esortato in tempi non sospetti i propri giocatori a non caricare sui vari social network foto o video delle proprie abitazioni.

Una serie di misure preventive sono state già prese, ma a quanto pare non basta. Casemiro è solo l’ultima vittima di un fenomeno che non accenna a placarsi.