Real Madrid, Kroos contro Bale: "Comportamento poco opportuno"

Il torna a convincere anche in dopo la goleada rifilata al : un momento complicato però per Gareth Bale, ancora alle prese con numerosi problemi fisici e fin qui utilizzato soltanto sette volte da Zidane.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'Realtotal.de', il compagno di squadra Toni Kroos ha qualcosa da dire al gallese:

"Mi sembra inopportuno che non giochi con la sua squadra e poi sia di nuovo in buone condizioni quando deve tornare in nazionale. Non sta attraversando il suo momento migliore. Spero che torni tutto alla normalità".