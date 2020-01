Real Madrid, James Rodriguez non convocato: scelta tecnica

Nella prima lista dei convocati del 2020 del Real Madrid manca James Rodriguez. Il mancino colombiano è nelle mire dall'Everton.

La trattativa estiva con il non è andata a buon fine. Per James Rodriguez, però, continuano a essere mesi bui nella rosa del . E neppure il 2020 del colombiano è iniziato con il piede giusto.

James non è stato convocato da Zidane per la sfida che il Real Madrid sosterrà domani pomeriggio in casa del , con calcio d'inizio alle ore 16. Una scelta puramente tecnica e, dunque, non dettata da particolari guai fisici.

Un infortunio piuttosto grave, James Rodriguez lo aveva rimediato a ottobre: una distorsione ai legamenti del ginocchio che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per un paio di mesi. A dicembre, però, era tornato regolarmente ad allenarsi assieme ai compagni.

Zidane, però, ha deciso di lasciarlo fuori dalla lista dei convocati. Assieme a lui, più di un giocatore infortunato come Marcelo, Hazard e Sergio Ramos. Ma a far scalpore è proprio l'assenza di James, su cui preme l' di Carlo Ancelotti.