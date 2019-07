Real Madrid, tegola Asensio: possibile rottura del crociato, resta James?

Brutto infortunio durante Real Madrid-Arsenal: si teme la rottura del legamento crociato per Marco Asensio. James Rodriguez può restare.

International Champions Cup amara per il : non per il risultato maturato contro l' (sconfitto ai calci di rigore) ma a causa dell'infortunio occorso a Marco Asensio. Che pare essere di elevata gravità.

Il talento spagnolo ha realizzato il goal del 2-2, prima di farsi male durante un'azione difensiva: le mani sul volto non facevano presagire nulla di buono, tanto meno l'uscita dal campo in ambulanza.

Sentori negativi per i medici dei 'Blancos' che, come riferito da 'Marca', temono la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Prossimamente Asensio effettuerà gli esami necessari per capire meglio la natura dell'infortunio.

Se la rottura dovesse essere confermata, sarebbe probabile uno stop di 8-9 mesi che pregiudicherebbe in maniera importante la sua stagione, imponendo al Real Madrid di fare delle scelte precise sul mercato.

Come quella di trattenere James Rodriguez ad esempio: con Asensio ko, il colombiano sarebbe utile a Zinedine Zidane che potrebbe decidere di puntare su di lui per far fronte a un'assenza lunga ma inevitabile.