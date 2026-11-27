Come vedere Real Betis-Rayo Vallecano con una VPN
Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo in cui potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).
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- Procurati una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VP affidabile e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Accedi all'emittente ufficiale. Visita il sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi al servizio dell'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
DAZN
✅ Trasmette l'intero campionato spagnolo in diretta streaming e on-demand, garantendo l'accesso a ogni singolo incontro, inclusi tutti i grandi Clásicos.
✅ Non sei obbligato a pagare l'abbonamento completo con la Serie A; con il pacchetto "DAZN Goal" hai un punto di ingresso economico pensato apposta per il calcio internazionale.
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Mediaset
✅ Grazie all'accordo con DAZN, Mediaset trasmette sei super sfide in co-esclusiva a stagione (solitamente gli incroci di cartello tra Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid).
✅ Per guardare queste partite non serve né parabola né pay-TV; basta sintonizzarsi sui normali canali televisivi in chiaro del digitale terrestre.
✅ Se non sei a casa, i match trasmessi in chiaro da Mediaset possono essere visti gratuitamente dal telefono o dal computer attraverso l'app o il sito di Mediaset Infinity.
Presentazione della partita
Il Real Betis ospita il Rayo Vallecano in Liga all'Estadio de La Cartuja di Siviglia. I padroni di casa sono quarti, gli ospiti sedicesimi.
La squadra di Manuel Pellegrini arriva all'appuntamento in un buon momento. Martedì ha vinto 2-0 sul campo dello Slovan Bratislava in Champions League, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Siviglia nell'El Gran Derbi.
Antony aveva portato in vantaggio il Betis nel derby, prima del pareggio di Kike Salas nei minuti di recupero. Una beffa nel finale, ma il Betis ha perso soltanto una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.
Il Rayo Vallecano arriva a Siviglia in un periodo più difficile. La squadra di Benat San Jose ha perso 1-0 contro il Valencia lo scorso fine settimana: è stata la seconda sconfitta consecutiva in campionato senza segnare, dopo l'1-0 subito contro la Real Sociedad.
Prima di questa serie negativa, il Rayo aveva battuto 3-0 in casa il Celta Vigo, dimostrando di saper ottenere risultati convincenti. Contro un Betis che ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque partite, dovrà ritrovare efficacia in attacco.
Betis e Rayo hanno pareggiato quattro degli ultimi cinque scontri diretti in campionato: anche questa sfida si preannuncia equilibrata.
Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.
Di seguito sono elencate le opzioni per vedere Real Betis-Rayo Vallecano in TV e streaming. Chi si trova fuori dalla propria regione può seguire la diretta utilizzando ExpressVPN.